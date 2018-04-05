Из-за плохой дороги из рязанской деревни прекратили вывозить мусор

Рязанец пожаловался на дорогу в деревне Юрасово Рязанского района. Фотографии мужчина прислал в редакцию RZN.info.
По его словам, «ремонт дороги не производился уже длительное время и по данному факту не раз направлялись жалобы».
Проверка ГИБДД выявила наличие множественных выбоин в нарушение требований ГОСТ Р.
По словам местного жителя, ситуация с подъездной дорогой ежегодно усугубляется. Затруднен проезд к жилым домам машин скорой помощи и пожарных. Также из-за отсутствия дороги школьный автобус забирает детей около села, «что составляет около километра ходьбы пешком от деревни». Преодалевать этот путь приходится по грязи и лужам.
«Все это физически и морально сказывается на здоровье детей. Так же по этой дороге односельчане каждый день добираются на работу в ближайшие населенные пункты, а так же в Рязань», — рассказал он.
В своем сообщении мужчина отметил, что в бюджете Вышгородского сельского поселения нет денег на ремонт дороги. «Фактически от дорожного полотна ничего не осталось, и она требует полной реконструкции», — добавил рязанец. На снимках видно, что асфальтового покрытия почти что нет.
Проблема с отсутствием дороги сказалась и на вывозе мусора из деревни. В ООО ЖКХ «Турлатово» пояснили, что вывоз мусора приостановили по просьбе главы администрации Валерия Ломова из-за невозможности подъезда спецтранспорта.