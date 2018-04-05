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18:11, 5 апреля 2018 154
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Из-за плохой дороги из рязанской деревни прекратили вывозить мусор

Из-за плохой дороги из рязанской деревни прекратили вывозить мусор

Рязанец пожаловался на дорогу в деревне Юрасово Рязанского района. Фотографии мужчина прислал в редакцию RZN.info.

По его словам, «ремонт дороги не производился уже длительное время и по данному факту не раз направлялись жалобы».

Проверка ГИБДД выявила наличие множественных выбоин в нарушение требований ГОСТ Р.

По словам местного жителя, ситуация с подъездной дорогой ежегодно усугубляется. Затруднен проезд к жилым домам машин скорой помощи и пожарных. Также из-за отсутствия дороги школьный автобус забирает детей около села, «что составляет около километра ходьбы пешком от деревни». Преодалевать этот путь приходится по грязи и лужам.

«Все это физически и морально сказывается на здоровье детей. Так же по этой дороге односельчане каждый день добираются на работу в ближайшие населенные пункты, а так же в Рязань», — рассказал он.

В своем сообщении мужчина отметил, что в бюджете Вышгородского сельского поселения нет денег на ремонт дороги. «Фактически от дорожного полотна ничего не осталось, и она требует полной реконструкции», — добавил рязанец. На снимках видно, что асфальтового покрытия почти что нет.

Проблема с отсутствием дороги сказалась и на вывозе мусора из деревни. В ООО ЖКХ «Турлатово» пояснили, что вывоз мусора приостановили по просьбе главы администрации Валерия Ломова из-за невозможности подъезда спецтранспорта.


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1 час назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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