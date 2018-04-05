Глава рязанского МЧС встретился с жителями отрезанного половодьем поселка. Фото

В среду, 4 апреля, глава рязанского МЧС Сергей Филиппов встретился с жителями отрезанного
Филиппов проконтролировал охрану правопорядка, медицинское и проводольственное обеспечение населения. Также он проверил работу таксофона и лодочной переправы.
«Это один из самых малочисленных населенных пунктов, который отрезается водой во время весеннего половодья, в нем проживает 12 человек, и я хотел сам убедиться, что каждый житель обеспечен всем необходимым», — отметил Филиппов.
Для переправы жителей подготовили две лодки. На время половодья в поселке дежурит пожарный расчет.
Отмечается, что сотовая связь на некоторых участках работает неустойчиво. Филиппов предложил организовать радиосвязь между спасателями и администрацией.
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