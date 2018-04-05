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10:12, 5 апреля 2018 486
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Глава рязанского МЧС встретился с жителями отрезанного половодьем поселка. Фото

Глава рязанского МЧС встретился с жителями отрезанного половодьем поселка. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 4 апреля, глава рязанского МЧС Сергей Филиппов встретился с жителями отрезанного половодьем сапожковского поселка Красная Яблонька. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Филиппов проконтролировал охрану правопорядка, медицинское и проводольственное обеспечение населения. Также он проверил работу таксофона и лодочной переправы.

«Это один из самых малочисленных населенных пунктов, который отрезается водой во время весеннего половодья, в нем проживает 12 человек, и я хотел сам убедиться, что каждый житель обеспечен всем необходимым», — отметил Филиппов.

Для переправы жителей подготовили две лодки. На время половодья в поселке дежурит пожарный расчет.

Отмечается, что сотовая связь на некоторых участках работает неустойчиво. Филиппов предложил организовать радиосвязь между спасателями и администрацией.

Сейчас в Рязанской области подтоплено десять низководных мостов. Региональное ГУ МЧС перевели в повышенную готовность. За обстановкой следит оперативный штаб.


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