Две жительницы Старожиловского района незаконно получили более 720 тысяч «чернобыльских» выплат. Об этом сообщил
Женщины зарегистрировались на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. В ходе проверки было установлено, что дом, в котором они были зарегистрированы, был не пригоден для проживания, поскольку в нем отсутствовали теплоснабжение, вода, канализация, частично обрушена кровля.
С учетом того, что у одной из них имелось три ребенка, с 2009 года сумма она получила более 600 тысяч рублей выплат.
Вторая женщина, имея двух детей, получила больше 120 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.