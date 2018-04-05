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18:38, 5 апреля 2018 1 477
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Две жительницы Старожиловского района незаконно получили более 720 тысяч «чернобыльских» выплат

Две жительницы Старожиловского района незаконно получили более 720 тысяч «чернобыльских» выплат

Две жительницы Старожиловского района незаконно получили более 720 тысяч «чернобыльских» выплат. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Женщины зарегистрировались на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. В ходе проверки было установлено, что дом, в котором они были зарегистрированы, был не пригоден для проживания, поскольку в нем отсутствовали теплоснабжение, вода, канализация, частично обрушена кровля.

С учетом того, что у одной из них имелось три ребенка, с 2009 года сумма она получила более 600 тысяч рублей выплат.

Вторая женщина, имея двух детей, получила больше 120 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.


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