«Дом.ru» и FOX HD объявили конкурс для поклонников шпионских игр

В понедельник, 9 апреля, на канале FOX HD, который доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV», стартует премьера шпионского триллера «Тайная власть» с Марком Стронгом в главной роли.
Клиенты «Дом.ru» могут поучаствовать в конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть подарки: доступ к эксклюзивному контенту о съемках сериала, один из десяти подарочных сертификатов на услуги «Дом.ru», а также фирменные подарки от телеканала FOX HD.
Конкурс продлится до 30 апреля. «Участникам предложат погрузиться в атмосферу заговоров, подпольной войны и манипуляций с помощью увлекательной игры на сайте „
В центре шпионского триллера история бывшего профессионального разведчика, спокойную жизнь которого нарушила гибель сына. Главный герой решает отомстить и оказывается в центре заговора.
Клиенты оператора смогут увидеть первую серию триллера за неделю до российской премьеры в видеотеке «Дом.ru», а остальные серии — сразу после выхода на телевидение.
«Видеотека доступна с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке „Дом.ru TV“, в мобильном приложении „Дом.ru TV“ или на