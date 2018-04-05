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17:50, 5 апреля 2018 163

«Дом.ru» и FOX HD объявили конкурс для поклонников шпионских игр

«Дом.ru» и FOX HD объявили конкурс для поклонников шпионских игр

В понедельник, 9 апреля, на канале FOX HD, который доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV», стартует премьера шпионского триллера «Тайная власть» с Марком Стронгом в главной роли.

Клиенты «Дом.ru» могут поучаствовать в конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть подарки: доступ к эксклюзивному контенту о съемках сериала, один из десяти подарочных сертификатов на услуги «Дом.ru», а также фирменные подарки от телеканала FOX HD.

Конкурс продлится до 30 апреля. «Участникам предложат погрузиться в атмосферу заговоров, подпольной войны и манипуляций с помощью увлекательной игры на сайте „Дом.ru“. В ней они станут партнерами главного героя Макса Истона и вместе с ним разгадают пять увлекательных загадок, напрямую связанных с тематикой и сюжетом сериала», — рассказали в пресс-службе оператора.

В центре шпионского триллера история бывшего профессионального разведчика, спокойную жизнь которого нарушила гибель сына. Главный герой решает отомстить и оказывается в центре заговора.

Клиенты оператора смогут увидеть первую серию триллера за неделю до российской премьеры в видеотеке «Дом.ru», а остальные серии — сразу после выхода на телевидение.

«Видеотека доступна с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке „Дом.ru TV“, в мобильном приложении „Дом.ru TV“ или на сайте. Следить за развитием сюжета „Тайной власти“ можно по понедельникам с 9 апреля в 19:45. Всего в „Дом.ru TV“ транслируется 43 фильмовых канала», — говорится в сообщении.


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2 дня назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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