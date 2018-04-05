Автору монумента Победы в Рязани исполнилось 80 лет

Автору монумента Победы Борису Горбунову исполнилось 80 лет. С юбилеем почетного гражданина Рязани поздравили в администрации города,
Горбунов родился 5 апреля 1938 года на Украине. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР.
С 1966 года Горбунов живет в Рязани. В 1996 году ему присвоили звание «Заслуженный художник России».
Помимо монумента Победы, Горбунова знают как автора памятников генералу Михаилу Скобелеву, женщинам-трактористкам бригады Дарьи Гармаш, Герою Советского Союза Василию Маргелову, бывшему председателю Рязанского городского Совета Надежде Чумаковой, а также надгробия Герою СССР Федору Полетаеву (Генуя, Италия).