Жители Канищева пожаловались на поборы ЖКХ на общедомовые нужды. Видео

Жители дома №31 на улице Бирюзова пожаловались СМИ на большие начисления на общедомовые нужды (ОДН). Об этом рассказали в сюжете ГТРК «
Рязанцы сравнили показания счетчиков с начисленными цифрами в квитанциях об оплате ЖКХ. Количество потраченных кубометров воды не соответствует тому, что пробито на чеке. «Горячая — 61, холодная — 10, но все равно, непонятно куда они уходят, потому что в подъезде ничего не используется», — рассказала жительница многоэтажки Галина Куликова.
В ЖЭУ людям объяснить разницу в цифрах не смогли и отправили в энерго-сбытовую компанию, а тарифы к тому времени выросли.
Замначальника городского управления энергетики и ЖКХ Роман Степанушкин подтвердил, что горячая вода на общедомовые нужды ежемесячно начисляется в квартплату, связано это с промывкой систем отопления в начале отопительного сезона и возможными происшествиями.
«Аварийную ситуацию мы спрогнозировать не можем. Если она возникает, то мы компенсируем затраты из нормативов, а они складываются из возраста здания, состояния и материала коммуникаций», — объяснил чиновник.
Согласно законодательству, показания счетчиков общедомовых приборов учета снимают городские службы — водоканал, электросети, теплосети и горгаз.