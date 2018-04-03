Житель Спасского района пожаловался на дорогу, разбитую лесовозами. Фото опубликованы в группе «
Речь идет о дороге между трассой Рязань — Спасск и селом Бельское. Местный житель, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что в прошлом году на состояние проезжей части жаловались губернатору и прокурору области, писали даже в администрацию президента.
«Ежегодно проводится лишь ямочный ремонт, который через месяц не оставляет от себя никаких следов. В настоящее время из села Бельское вывозится огромное количество древесины (около 10 лесовозов в день), — говорится в сообщении.
«Очень бы хотелось, чтобы была хоть какая то реакция властей на данную проблему», — заключил аноним.
Фото из группы «Типичная Рязань»