Время уборки. В Рязанской области стартует месячник по очистке и благоустройству населенных пунктов

В Рязанской области стартует месячник по очистке и благоустройству населенных пунктов. Он продлится с 4 апреля по 4 мая, сообщил
«В период месячника необходимо принять меры по улучшению санитарного состояния и благоустройства, обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах, ликвидации несанкционированных свалок мусора, в том числе за пределами городских и сельских поселений, в лесных массивах и вдоль региональных и межмуниципальных дорог», — говорится в сообщении.
Кроме того в области займутся ремонтом и благоустройством военно-мемориальных объектов, детских игровых и спортивных площадок, посадкой зеленых насаждений.
На 21 апреля запланирован общеобластной субботник «с привлечением населения, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений».