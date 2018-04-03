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20:59, 3 апреля 2018 189
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Время уборки. В Рязанской области стартует месячник по очистке и благоустройству населенных пунктов

Время уборки. В Рязанской области стартует месячник по очистке и благоустройству населенных пунктов

В Рязанской области стартует месячник по очистке и благоустройству населенных пунктов. Он продлится с 4 апреля по 4 мая, сообщил сайт правительства региона.

«В период месячника необходимо принять меры по улучшению санитарного состояния и благоустройства, обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах, ликвидации несанкционированных свалок мусора, в том числе за пределами городских и сельских поселений, в лесных массивах и вдоль региональных и межмуниципальных дорог», — говорится в сообщении.

Кроме того в области займутся ремонтом и благоустройством военно-мемориальных объектов, детских игровых и спортивных площадок, посадкой зеленых насаждений.

На 21 апреля запланирован общеобластной субботник «с привлечением населения, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений».


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Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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