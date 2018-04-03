Волонтеры агроуниверситета рассказали рязанцам о гуманном отношении к собакам

Волонтеры из ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» агротехнологического университета имени Костычева рассказали рязанцам о гуманном отношении к собакам. Образовательное мероприятие «Человек собаке друг» студенты провели 31 марта совместно с «Городской службой по контролю за безнадзорными животными».
На встречу пришли зоозащитники, общественные деятели, волонтеры и неравнодушные рязанцы. Все они посмотрели документальный фильм «Каждая собака», повествующей об одном из приюте.
Также перед собравшимися выступили руководитель кинологического центра «Феникс» Ольга Максимова и зоопсихолог Светлана Головчинова. Они рассказали об основных проблемах, с которыми может столкнуться человек, который решился взять собаку из приюта. Студенты, в свою очередь, поделились опытом работы в «Городской службе по контролю за безнадзорными животными».
«Волонтерский труд студентов агроуниверситета очень важен для предприятия. За время работы в отряде обучающиеся в буквальном смысле повзрослели. Они не понаслышке знают о том, что такое поддержка и взаимовыручка, принятие ответственных решений. Именно это воспитывает их не только как высококлассных специалистов, но и формирует активную гражданскую позицию», — отметила директор «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева.