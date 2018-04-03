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8:59, 3 апреля 2018 587
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Вечером в понедельник два района области и Солотча остались без электричества

Вечером в понедельник два района области и Солотча остались без электричества

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Вечером в понедельник, 2 апреля, Рязанский и Клепиковский районы, а также поселок Солотча остались без света. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Во сколько отключилось электроснабжение не уточняется, информация о происшествии на сайте ведомства появилась в 23:45. К устранению аварии привлекли 10 единиц техники и 38 человек.

Восстановить подачу электричества в Рязанском районе и Солотче удалось около 0:30 вторника, в Клепиковском районе — через час. О причинах перебоев не сообщается.


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