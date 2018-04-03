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13:05, 3 апреля 2018 1 121
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В среду в Рязани будет массовое отключение света

В среду в Рязани будет массовое отключение света

В среду, 4 марта, в Рязани будет массовое отключение света из-за опиливания деревьев. Об этом сообщил сайт администрации города.

Электричества не будет с 09:30 до 11:00 по адресам:

  • улица Чернышевского, дома №№4, 6, 6а, 8, 8а, 10,
  • улица Полетаева, дома №№ 2/12, 4, 6,
  • улица Гоголя, дома №№ 3, 3а, 7, 7а, 9/8,
  • улица Братиславская, дома №№½, 5/1.

С 11:00 до 12:00 по адресам:

  • улица Гоголя, дома №№18, 12/9, 16а,
  • улица Толстого, дома №№6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19,
  • улица Полетаева, дома №№11 корпус 1, 11, 13, 13 корпус 1, 15 корпус 1, 15,
  • улица Островского, дома №№11/17, 13, 15, 17.

С 12:30 до 15:00 по адресам:

  • улица Космодемьянской, дома №№11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
  • улица Телевизионная, дома №№6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • улица Рытикова, дома №№ 7, 9, 10, 12,
  • 2-й проезд Ломоносова, дома №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
  • улица Ломоносова, дома №№18, 20, 22, 24, 26

В среду еще на двух рязанских улицах отключат свет из-за ремонта трансформатора.


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