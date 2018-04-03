В Рязанской области скрыли незаконные расходы на освещение дорог

Контрольно-счетная палата Рязанской области выявила нарушения при освещение дорог в Пронске и в селе Казачья Слобода Шацкого района в 2017 году. Документ о проверке размещен на сайте органа власти.
Аудиторы изучили использование региональным минтрансом 28,95 млн рублей на этих объектах и выяснили: 167,7 тысячи ведомство потратило незаконно. Как именно, в отчете не уточняется, но в нем указали, что сотрудники министерства при приемке работ не обнаружили выявленные расходы.
Также в КСП выяснили, что имеются нарушения в документации, в том числе несоответствие конкретной модели светильника и отсутствие необходимых дополнительных соглашений с подрядчиками.
Также проверка выявила оплату невыполненных работ в размере 29,4 тысяч рублей в райцентре и 91,1 тысяч — в селе.
Материалы проверки передали в региональное управление противодействия коррупции.