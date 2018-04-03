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13:49, 3 апреля 2018 771
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В рязанских школах нашли нарушения

В рязанских школах нашли нарушения

Фото: Pixabay.com

В школах Советского района Рязани нашли нарушения. Об этом этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что в школе №29 на втором и третьем этаже не работает система оповещения и управления эвакуацией.

В школе №32 и «Солотчинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сотрудники своевременно не предоставили сведения об отсутствии судимости.

В школе №6 с углубленным изучением французского языка нет ограничений к доступу информации, которая «может нанести вред нравственности, гармоничному развитию личности ребенка».

В школе №1 имени Екимецкой записи с камер видеонаблюдения хранят менее 30 суток. Чтобы исправить нарушение, учреждение купит носитель информации с большей емкостью.

Прокуратура внесла пять представлений. Одного человека ошрафовали, троих привлекли к дисциплинарной ответственности.


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