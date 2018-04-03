В рязанских школах нашли нарушения

В школах Советского района Рязани нашли нарушения. Об этом этом
Проверка показала, что в школе №29 на втором и третьем этаже не работает система оповещения и управления эвакуацией.
В школе №32 и «Солотчинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сотрудники своевременно не предоставили сведения об отсутствии судимости.
В школе №6 с углубленным изучением французского языка нет ограничений к доступу информации, которая «может нанести вред нравственности, гармоничному развитию личности ребенка».
В школе №1 имени Екимецкой записи с камер видеонаблюдения хранят менее 30 суток. Чтобы исправить нарушение, учреждение купит носитель информации с большей емкостью.
Прокуратура внесла пять представлений. Одного человека ошрафовали, троих привлекли к дисциплинарной ответственности.