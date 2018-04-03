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12:07, 3 апреля 2018 1 132
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За куличами и творогом. В Рязани в течение двух дней будет Пасхальная ярмарка

За куличами и творогом. В Рязани в течение двух дней будет Пасхальная ярмарка

Фото: Pixabay.com

На площади Победы в Рязани проведут Пасхальную ярмарку. Об этом сообщил сайт администрации города.

Куличи, творог, сыр, мед и яйца выставят на продажу более 20 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ярмарка будет работать 4 и 5 апреля с 9:00 до 18:00.


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Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

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