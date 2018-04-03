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9:49, 3 апреля 2018 480
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В Касимовском районе осудили уклониста

В Касимовском районе осудили уклониста

В Касимовском районе осудили уклониста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

18 апреля 2017 года 22-летнего призывника признали годным к службе в армии, отсрочки у него не было, поэтому ему выдали повестку — 31 мая молодого человека должны были отправить в войска.

В назначенный день касимовец не явился в военкомат, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской служб). Суд признал его виновным и назначил штраф в 30 тысяч рублей, обжаловать вердикт в вышестоящих инстанциях молодому человеку не удалось: решение вступило в силу.

Отметим, что через год судимость по данной статье снимается и уклониста снова смогут призвать.

Фото Минобороны России


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