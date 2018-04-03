В Кадоме пьяный водитель протаранил столб. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла в понедельник, 2 апреля, в 23:15 в районе дома №3 по улице Вознесенской. 49-летний мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Ему оказали помощь на месте происшествия.
Инспекторы заметили, что от водителя пахнет алкоголем, были и другие признаки опьянения. Освидетельствование показало 0.45 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Теперь мужчину ждет лишение прав на срок до полутора лет и штраф в 30 тысяч рублей.