Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Сбербанк открыл регистрацию участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, в том числе в Рязани, а также в Белоруссии и Казахстане. В Москве забег впервые пройдет у стен Кремля на Васильевском спуске.
Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км и одновременные старты на 10 км и 21,1 км.
Желающим участвовать в марафоне необходимо зарегистрироваться на
В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» собрал 50 млн рублей, которые направили в фонд «Обнаженные сердца». В этом году полученные средства передадут в службы ранней помощи для семей с особыми детьми.