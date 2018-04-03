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15:54, 3 апреля 2018 283

Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Сбербанк открыл регистрацию участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, в том числе в Рязани, а также в Белоруссии и Казахстане. В Москве забег впервые пройдет у стен Кремля на Васильевском спуске.

Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км и одновременные старты на 10 км и 21,1 км.

Желающим участвовать в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте.

В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» собрал 50 млн рублей, которые направили в фонд «Обнаженные сердца». В этом году полученные средства передадут в службы ранней помощи для семей с особыми детьми.


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