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17:41, 3 апреля 2018 396
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Рязанское предприятие не выплатило пять миллионов рублей налога

Рязанское предприятие не выплатило пять миллионов рублей налога

Рязанская транспортная организация не выплатила пять миллионов рублей налога. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что в 2017 году соучредитель организации, являющийся ее гендиректором, оформлял фиктивные сделки об оказании транспортно-экспедиционных услуг. В результате предприятие не уплатило НДС в размере более пяти миллионов рублей.

Подозреваемый полностью выплатил налоги и пенни. В отношении него впервые заводили дело по статье 199 УК. В связи с этим мужчину освободили от уголовной ответственности.


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54 минуты назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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