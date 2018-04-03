Рязанское предприятие не выплатило пять миллионов рублей налога

Рязанская транспортная организация не выплатила пять миллионов рублей налога. Об этом
Следователи установили, что в 2017 году соучредитель организации, являющийся ее гендиректором, оформлял фиктивные сделки об оказании транспортно-экспедиционных услуг. В результате предприятие не уплатило НДС в размере более пяти миллионов рублей.
Подозреваемый полностью выплатил налоги и пенни. В отношении него впервые заводили дело по статье 199 УК. В связи с этим мужчину освободили от уголовной ответственности.