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10:35, 3 апреля 2018 508

Рязанские школьники стали участниками олимпиады «Россети»

Рязанские школьники стали участниками олимпиады «Россети»

В выходные, 31 марта и 1 апреля филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провел в Рязанском радиоуниверситете первый этап Всероссийской олимпиады школьников «Россети». Свои знания по математике, информатике и физике проверили 34 ученика девятых и десятых классов из десяти школ области.

«Олимпиада направлена на выявление и развитие одаренных и талантливых старшеклассников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, и вовлечение их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России», — рассказали в пресс-службе филиала.

Директор «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин отметил, что олимпиаду провели впервые, но теперь она станет ежегодной. «Нам всегда нужны молодые, умные и энергичные специалисты. Важно, чтобы школьники делали осознанный выбор специальности для успехов в профессиональной деятельности», — сказал Подлягин.

Победители и призеры регионального этапа смогут поступить в Радиоуниверситет на целевые места от «Рязаньэнерго»

Отмечается также, что победители и призеры регионального этапа смогут воспользоваться приоритетным правом при поступлении в Радиоуниверситет на профильную кафедру на целевые места от «Рязаньэнерго».

Итоги первого этапа подведут в ПАО «МРСК Центра» после проверок работ. «Лучшие ученики из Рязанской области смогут посоревноваться в знаниях со школьниками-победителями из других регионов в ходе второго этапа олимпиады. Он пройдет 21 апреля в формате выполнения участниками заданий, направленных на проверку творческих способностей и умения применять знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики», — добавили в пресс-службе.


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