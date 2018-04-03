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8:46, 3 апреля 2018 601
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Рязанские приставы завели профиль в Instagram

Рязанские приставы завели профиль в Instagram

Рязанские приставы завели профиль в Instagram. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В ведомстве рассказали, что на своей странице будут делиться новостями о работе судебных приставов, а также фотографиями с места «совершения исполнительных действий и иных мероприятий».

Отметим, что аккаунт в Instagram также есть у СУ СК по Рязанской области, его ведут больше года.


Теперь о деятельности Управления ФССП России по Рязанской области можно узнать в социальной сети «Instagram». В социальной сети «Instagram» создана страница Управления ФССП России по Рязанской области. Все зарегистрированные пользователи социальной сети на нашей странице в «Instagram» узнают самые актуальные и интересные новости о работе рязанских судебных приставов, а также  увидят фотографии с места совершения исполнительных действий и иных мероприятий, в которых принимают участие должностные лица Управления ФССП России по Рязанской области.  Уважаемые жители Рязанской области! Подписывайтесь на страницу рязанских судебных приставов и читайте нас на https://www.instagram.com/ufssp_rzn Пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области

Публикация от Судебные приставы Рязани (@ufssp_rzn)

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