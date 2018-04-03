Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:41, 3 апреля 2018 722
 0    0

Рязань сделают полигоном для тестирования беспилотных автомобилей

Рязань сделают полигоном для тестирования беспилотных автомобилей

Рязань станет полигоном для тестирования беспилотных автомобилей. Об этом президент «ГЛОНАСС» и соруководитель «Автонет» Александр Гурко рассказал в интервью порталу «Прайм».

В качестве полигона также выбрали Липецк, в настоящее время специалисты анализируют оба города. «Их отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — пояснил Гурко.

По его словам, в России также планируют выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных к спутниковым системам автомобилей и электромобилей. «Будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта», — добавил Гурко.

Фото с Википедии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:41, 3 апреля 2018
Рязань сделают полигоном для тестирования беспилотных автомобилей
12:00, 29 марта 2018
Клиентам «Дом.ru Бизнес» стала доступна демо-версия облачной АТС
11:49, 29 марта 2018
В работе Telegram произошел массовый сбой
16:41, 27 марта 2018
ГК «Точинвест» запустила новое производство в Шадринске
13:54, 22 марта 2018
«Дом.ru Бизнес» расширил сферу влияния в 36 городах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Крупнейший рязанский интернет-магазин «NicePrice62» открыл розничную продажу

Крупнейший рязанский интернет-магазин «NicePrice62» открыл розничную продажу

Для любителей совершать покупки через интернет здесь по-прежнему работает пункт выдачи заказов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 39 175
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
14:05, 22 марта 2018 28 551
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 26 892
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 21 946
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 1
13:06, 28 марта 2018 21 756
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
Все новости
Форум