Рязань сделают полигоном для тестирования беспилотных автомобилей

Рязань станет полигоном для тестирования беспилотных автомобилей. Об этом президент «ГЛОНАСС» и соруководитель «Автонет» Александр Гурко рассказал в интервью порталу «
В качестве полигона также выбрали Липецк, в настоящее время специалисты анализируют оба города. «Их отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — пояснил Гурко.
По его словам, в России также планируют выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных к спутниковым системам автомобилей и электромобилей. «Будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта», — добавил Гурко.
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