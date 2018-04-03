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12:27, 3 апреля 2018 862
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Пропавшая жительница Башкирии может быть в Рязанской области — волонтеры

Пропавшая жительница Башкирии может быть в Рязанской области — волонтеры

Пропавшая в Башкирии Лейсан Гарипова может быть в Рязанской области. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Жительница Нефтекамска пропала 3 марта. Она была одета в синиюю куртку, серые штаны, черные кожаные сапоги до колен и серую шапку с белым помпоном.

Приметы: рост 174 сантиметра, среднее телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Любую инфрмацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 02, 102.


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