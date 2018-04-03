Пропавшая в Башкирии Лейсан Гарипова может быть в Рязанской области. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «
Жительница Нефтекамска пропала 3 марта. Она была одета в синиюю куртку, серые штаны, черные кожаные сапоги до колен и серую шапку с белым помпоном.
Приметы: рост 174 сантиметра, среднее телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Любую инфрмацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 02, 102.