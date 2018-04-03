На пожертвования рязанцев в шацком сквере установят памятник Костычеву

В шацком сквере установят памятник основоположнику почвоведения Павлу Костычеву. Средства на это планируют получить из пожертвований жителей Рязанской области, пишет издательство «
В 2005 году на здании бывшего уездного училища, где учился Костычев, открыли мемориальную доску. Предполагается, что памятник ученому появится рядом. Кроме того, за счет средств местного бюджета сквер благоустроят.
«Каждый желающий может внести свой посильный взнос для того, чтобы увековечить память о Костычеве в величественном монументе. А в Шацке появится еще один памятник в благоустроенном сквере на пересечении улиц Красная площадь и Цюрупы», — рассказала замглавы администрации района Ирина Кирсанова.
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
Фонд содействия строительству памятника профессору Павлу Андреевичу Костычеву в Шацком районе Рязанской области
ИНН 6224006948
КПП 622401001
Расчетный счет № 40703810700100000071 в Прио-Внешторгбанк (ПАО)
БИК 046126708
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