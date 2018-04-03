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14:25, 3 апреля 2018 367
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На касимовском складе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты

На касимовском складе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты

Фото: Pixabay.com

На складе в Касимовском районе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

На упаковке с овощами не было маркировки производителя. Капусту раздавили на полигоне.


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