На касимовском складе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты

На складе в Касимовском районе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты. Об этом во вторник, 3 апреля,
На упаковке с овощами не было маркировки производителя. Капусту раздавили на полигоне.
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Фото: Pixabay.com
На складе в Касимовском районе уничтожили 37 килограммов пекинской капусты. Об этом во вторник, 3 апреля,
На упаковке с овощами не было маркировки производителя. Капусту раздавили на полигоне.
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