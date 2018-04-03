Любимов поручил усилить контроль за фурами и лесовозами

Губернатор Рязанской области поручил усилить весовой контроль за большегрузными автомобилями, особенно лесовозами. Об этом сообщил
На проблему обратил внимание глава Шиловского района Василий Фомин. Он пожаловался на лесовозы, которые своими колесами разрушают местные дороги. В ответ Николай Любимов поручил минтрансу усилить контроль за большегрузами.
«Необходимо ограничивать движение транспорта, превышающего допустимые весовые нагрузки, продолжить устанавливать, где необходимо, весовой контроль», — сказал губернатор.
И.о. министра транспорта и автомобильных дорог области Валерий Еремин, в свою очередь, отметил, что в регионе работают пять пунктов весового контроля. Он предложил главам районов сообщать в минтранс о повреждениях дорог лесовозами и фурами.
Губернатор также поручил минприроды области продолжить проверки недобросовестных лесопользователей, которые превышают объемы выработки. «Проверки надо проводить постоянно, держать вопрос на контроле, чтобы таких недобросовестных арендаторов стало меньше», — сказал Любимов.