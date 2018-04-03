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10:28, 3 апреля 2018 849

«Авангард» расширил торговую сеть открытием фирменного магазина в Рыбном 2

«Авангард» расширил торговую сеть открытием фирменного магазина в Рыбном

В Рыбном открылся магазин «Продукты родного края» от «Авангарда». Создание торговой сети сельскохозяйственного предприятия началось несколько лет назад.

Ранее павильоны «Авангарда» открывали во всех отделениях хозяйства, а в городе торговлю вели только с автолавок на рынках и ярмарках выходного дня. В будни горожанам приходилось ездить за продуктами в села. «Я уже знаю график привоза товара, не первый год езжу в павильон «Продукты родного края, — рассказал один из покупателей. — Беру в основном мясо и колбасу, летом землянику. Моя семья предпочитает покупать натуральные продукты от производителя».

Теперь в деревне Хирино небольшой павильон заменили на магазин, а в селе Поляны планируют открыть торговую точку. Как рассказал гендиректор сельхозпредприятия Георгий Свид, объемы производства хозяйства выросли: «Сейчас торговая сеть «Продукты родного края» переходит от неспешного расширения к развитию. Продукция пользуется спросом, рязанцы оценили ее качество».

По словам его заместителя Армена Григоряна, в ближайших планах «Авангарда» оборудование новых павильонов и аренда торговых площадей в Рязани. «Также есть намерения установить в Рязани малые павильоны для продажи яблок, саженцев плодовых и декоративных деревьев, картофеля и чипсов. Главная цель — приблизить торговлю качественными продуктами от производителя к жителям областного центра», — сказал Григорян.


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