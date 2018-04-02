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14:00, 2 апреля 2018 954
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За месяц в работе рязанских таксистов обнаружили около тридцати нарушений 1

За месяц в работе рязанских таксистов обнаружили около тридцати нарушений

В марте 2018 года в Рязани и области провели девять рейдов, в ходе которых проверили работу таксистов. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Административные протоколы составили в отношении водителей, которые:

  • работали без разрешения — семнадцать нарушений (девять в Рязани, четыре в Спасске, одно в Ряжске и три в Касимове);
  • незаконно установили опознавательные фонари такси — два нарушения (все в Рязани);
  • работали без опознавательных знаков такси и без информации в салоне — девять нарушений (все в Рязани).

Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах «Яндекс.Такси» и «Максим» — по три в каждом.


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1 день назад
Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

Рязанцы пытаются через RZN.info заказать товары, узнать информацию о мероприятиях и многое другое.

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