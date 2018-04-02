За месяц в работе рязанских таксистов обнаружили около тридцати нарушений

В марте 2018 года в Рязани и области провели девять рейдов, в ходе которых проверили работу таксистов. Об этом сообщил
Административные протоколы составили в отношении водителей, которые:
- работали без разрешения — семнадцать нарушений (девять в Рязани, четыре в Спасске, одно в Ряжске и три в Касимове);
- незаконно установили опознавательные фонари такси — два нарушения (все в Рязани);
- работали без опознавательных знаков такси и без информации в салоне — девять нарушений (все в Рязани).
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах «Яндекс.Такси» и «Максим» — по три в каждом.