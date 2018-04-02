Вылупились цыплята. В Рязани на 1 апреля разыграли посетителей торгового центра. Видео

В Рязани на 1 апреля разыграли посетителей торгового центра. Соответсвующийролик опубликовали на YouTube.
«Сегодня мы попробуем поднять настроение рязанцам и посмотреть реакцию людей на вылупившихся цыплят из холодильника», — сказали авторы ролика.
Они разместили запись с писком цыплят в холодильнике с куриными яйцами и записали реакцию посетителей торгового центра на видео.
По их словам, чаще всего люди реагировали положительно, «за исключением пары инцидентов» «Настроение нам слегка подпортили, ну, а мы кому-то его подняли».