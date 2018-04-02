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12:16, 2 апреля 2018 1 211
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Вылупились цыплята. В Рязани на 1 апреля разыграли посетителей торгового центра. Видео 2

Вылупились цыплята. В Рязани на 1 апреля разыграли посетителей торгового центра. Видео

В Рязани на 1 апреля разыграли посетителей торгового центра. Соответсвующийролик опубликовали на YouTube.

«Сегодня мы попробуем поднять настроение рязанцам и посмотреть реакцию людей на вылупившихся цыплят из холодильника», — сказали авторы ролика.

Они разместили запись с писком цыплят в холодильнике с куриными яйцами и записали реакцию посетителей торгового центра на видео.

По их словам, чаще всего люди реагировали положительно, «за исключением пары инцидентов» «Настроение нам слегка подпортили, ну, а мы кому-то его подняли».


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