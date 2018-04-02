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20:36, 2 апреля 2018 727
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В Ряжске грузчик попал под поезд

В Ряжске грузчик попал под поезд

В Ряжском районе грузчик «Ряжского элеватора» попал под поезд. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что старший мастер поручил пострадавшему загрузить пшеницу в пустые железнодорожные вагоны. Мужчина вручную расцепил состав и подтолкнул груженный вагон по подъездному пути. После этого сцепленный пустой состав под собственной массой тронулся с места и начал медленно катиться под уклон.

Грузчик поскользнулся на обледеневшей щебенке и упал, вагон травмировал его ноги. Кроме того, рабочий получил травматический и геморрагический шок 2-3 степени.

Выяснилось, что сотрудника «Ряжского элеватора» использовали не по специальности, инструктаж по охране труда с ним не проводили, а его работу не контролировали.

По результатам проверки следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ, расследование которого находится на контроле прокуратуры района.


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