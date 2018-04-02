В Рязани закрыли мешающий жителям Песочни бар

В Рязани закрыли бар «Кружка», который мешал жителям дома №40-а по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба Общественного народного фронта.
По словам активистов, рязанцы неоднократно жаловались на то, что громкая музыка в заведении, расположенном на первом этаже дома, мешает по ночам спать, а пьяные посетители бара постоянно дерутся и представляют угрозу для местных жителей.
Общественники привлекли к проблеме внимание СМИ, а также обратились в прокуратуру. В настоящее время бар закрыли.
«Мы обращались в различные инстанции, однако проблему удалось решить только после того, как наша история получила распространение и ее начали обсуждать в городе. На данный момент ночной бар не работает. Владельцы заведения закрыли его, но мы не можем быть уверены, что это надолго», — рассказала жительница дома №40-а Наталья Пучкова. В настоящее время готовятся документы в суд, где решат, законна ли деятельности этого заведения.