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18:01, 2 апреля 2018 348
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В Рязани закрыли мешающий жителям Песочни бар

В Рязани закрыли мешающий жителям Песочни бар

В Рязани закрыли бар «Кружка», который мешал жителям дома №40-а по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба Общественного народного фронта.

По словам активистов, рязанцы неоднократно жаловались на то, что громкая музыка в заведении, расположенном на первом этаже дома, мешает по ночам спать, а пьяные посетители бара постоянно дерутся и представляют угрозу для местных жителей.

Общественники привлекли к проблеме внимание СМИ, а также обратились в прокуратуру. В настоящее время бар закрыли.

«Мы обращались в различные инстанции, однако проблему удалось решить только после того, как наша история получила распространение и ее начали обсуждать в городе. На данный момент ночной бар не работает. Владельцы заведения закрыли его, но мы не можем быть уверены, что это надолго», — рассказала жительница дома №40-а Наталья Пучкова. В настоящее время готовятся документы в суд, где решат, законна ли деятельности этого заведения.


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