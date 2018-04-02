В Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»

В Рязани ввели в эксплуатацию первый жилой комплекс класса «Антитеррор», строительство которого завершила компания «Зеленый сад». ЖК «Гранд комфорт» расположен в микрорайоне Дашково-Песочня, рядом со строящимся храмом Василия Рязанского, детским садом №21 и школой №75.
Здание выполнено в классическом стиле и состоит из двух разновысотных башен — 19 и 24 этажа.
«Жилой комплекс оснащен системами безопасности по классу „Антитеррор“. Это сделано для защиты жильцов от большинства распространенных угроз как криминального, так и техногенного характера, а также повышения комфорта жилой среды», — рассказали в пресс-службе застройщика.
Отмечается, что в «Гранд комфорте» установлена многофункциональная видеодомофонная система с распознаванием жильцов по отпечатку пальца и видеонаблюдение с возможностью просматривать камеры с любого мобильного устройства. На территории комплекса круглосуточно дежурят сотрудники ЧОП, работают «тревожные кнопки» и голосовая связь с охраной из каждой квартиры, холлов и подземного паркинга, а также система распознавания автомобильных номеров и датчики наличия опасных веществ в воздухе.
«Каждая квартира оснащена датчиками контроля газа, пожарной сигнализации, устройством противопожарной подачи воды. На окнах установлены замки детской безопасности. Детская площадка имеет травмобезопасное оборудование, оснащена высокой оградой и электронными замками для исключения доступа посторонних», — говорится в сообщении.
Кроме того, в доме «теплые» стены и окна, бесшумные лифты OTIS Gen2 и светодиодное освещение.
В настоящее время продолжается строительство двух других очередей жилого комплекса. Полностью «Гран комфорт» планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.