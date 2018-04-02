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11:33, 2 апреля 2018 1 009
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В Рязани предстанет перед судом экс-начальник управления транспорта

В Рязани предстанет перед судом экс-начальник управления транспорта

Фото: Администрация Рязани

В Рязани предстанет перед судом экс-начальник управления транспорта Адрей Каплинский. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что Каплинский, используя свое служебное положение, не выдал четырем организациям и трем индивидуальным предпринимателям карты регулярных маршрутов, по которым следует городской транспорт из-за того, что перевозчики отказывались устанавливать терминалы электронной оплаты проезда. Кроме того, обвиняемый выдвигал другие требования к перевозчикам по выделению пассажирского транспорта, заключал договоры с иными юрлицами.

В отношении бывшего начальника управления городского транспорта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Расследование уголовного дела завершили, его направили в суд.

Напомним, ряд рязанских маршрутчиков объявил забастовку против ввода электронной системы оплаты. Сообщалось, что вместо «бастующих» маршруток в городе пустят дополнительные автобусы. Позже Каплинский сообщил, что Рязань разорвет договоры с перевозчиками без терминалов.

Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках.


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