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10:29, 2 апреля 2018 1 104
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В Рязани осудили жителя Адыгеи, пытавшегося ограбить ювелирный магазин

В Рязани осудили жителя Адыгеи, пытавшегося ограбить ювелирный магазин

В Рязани осудили жителя Адыгеи, пытавшегося ограбить ювелирный магазин. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

12 октября 2016 года мужчина вместе с напарником достал с витрины магазина шесть лотков с ювелирными изделиями и положил их в сумку, пока продавцы находились в другом зале. После этого злоумышленник проник в рабочую зону продавца и достал еще три лотка с украшениями.

Всего мужчины пытались похитить колец на 881 045 рублей.

Они направились к выходу, но сработала звуковая сигнализация. Грабители попытались скрыться, но их задержали прохожие до приезда полиции.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в десять тысяч рублей.


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