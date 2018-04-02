В Рязани осудили жителя Адыгеи, пытавшегося ограбить ювелирный магазин. Об этом сообщил
12 октября 2016 года мужчина вместе с напарником достал с витрины магазина шесть лотков с ювелирными изделиями и положил их в сумку, пока продавцы находились в другом зале. После этого злоумышленник проник в рабочую зону продавца и достал еще три лотка с украшениями.
Всего мужчины пытались похитить колец на 881 045 рублей.
Они направились к выходу, но сработала звуковая сигнализация. Грабители попытались скрыться, но их задержали прохожие до приезда полиции.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в десять тысяч рублей.