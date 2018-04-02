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9:51, 2 апреля 2018 274
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В понедельник в рязанских храмах пройдут службы по погибшим в Кемерове

В понедельник в рязанских храмах пройдут службы по погибшим в Кемерове

На девятый день гибели жертв пожара в Кемерове, 2 апреля, во всех храмах Русской Православной церкви пройдут службы. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Литию по погибшим совершат и в Рязани — после утреннего или вечернего богослужения.

Напомним, по последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.


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