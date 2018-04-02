В понедельник в рязанских храмах пройдут службы по погибшим в Кемерове

На девятый день гибели жертв
Литию по погибшим совершат и в Рязани — после утреннего или вечернего богослужения.
Напомним, по последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На девятый день гибели жертв
Литию по погибшим совершат и в Рязани — после утреннего или вечернего богослужения.
Напомним, по последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьБеспилотник «Почты России» разбился во время первой доставки. Видео
|
cледующая новость →В работе скопинского мясокомбината нашли нарушения
Благодаря огромной активной аудитории соцсети превратились в перспективные рекламные площадки, способные серьезно потеснить телевидение, «наружку» и другие уже классические платформы.