В апреле изменится расписание некоторых электричек Казанского направления

На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются ремонтные работы. Из-за этого в апреле изменится расписание некоторых электричек, сообщили в пресс-службе МЖД.
В частности, работы на участке Москва — Перово планируют проводить с 3 по 19 апреля в период с 9:00 до 17:00. Изменения коснуться в основном пригородных поездов, курсирующих не в часы «пик». Несколько поездов пустят укороченному рейсу, некоторые отменят.
Пассажиров просят обратить внимание на расписание электропоездов, которые курсируют между Москвой и станциями Быково, Панки и Раменское, остановкой платформа 47 км, а также между Рязанью и станцией Дивово.
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