Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:30, 2 апреля 2018 177
 0    0

В апреле изменится расписание некоторых электричек Казанского направления

В апреле изменится расписание некоторых электричек Казанского направления

На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются ремонтные работы. Из-за этого в апреле изменится расписание некоторых электричек, сообщили в пресс-службе МЖД.

В частности, работы на участке Москва — Перово планируют проводить с 3 по 19 апреля в период с 9:00 до 17:00. Изменения коснуться в основном пригородных поездов, курсирующих не в часы «пик». Несколько поездов пустят укороченному рейсу, некоторые отменят.

Пассажиров просят обратить внимание на расписание электропоездов, которые курсируют между Москвой и станциями Быково, Панки и Раменское, остановкой платформа 47 км, а также между Рязанью и станцией Дивово.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
22:30, 2 апреля 2018
В апреле изменится расписание некоторых электричек Казанского направления
17:34, 2 апреля 2018
В центре Рязани изменился режим работы светофора
16:26, 2 апреля 2018
В детском саду и нескольких домах в центре Рязани во вторник отключат воду
15:10, 2 апреля 2018
На трассе М-5 в Рыбновском районе появится еще один светофор 1
14:00, 2 апреля 2018
За месяц в работе рязанских таксистов обнаружили около тридцати нарушений 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Что же делать и как действовать, если обстоятельства мешают расплатиться с банком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 37 904
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
14:05, 22 марта 2018 28 461
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 26 806
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 21 693
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 1
13:06, 28 марта 2018 21 652
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
Все новости
Форум