Со здания в центре Рязани упала штукатурка

В понедельник, 2 апреля, с дома № 2/68 на улице Ленина упала штукатурка.
В этот момент на тротуаре стояли люди. Они успели среагировать, никто не пострадал.
В конце декабря
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В понедельник, 2 апреля, с дома № 2/68 на улице Ленина упала штукатурка.
В этот момент на тротуаре стояли люди. Они успели среагировать, никто не пострадал.
В конце декабря
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