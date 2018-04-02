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14:59, 2 апреля 2018 1 124
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Со здания в центре Рязани упала штукатурка

Со здания в центре Рязани упала штукатурка

В понедельник, 2 апреля, с дома № 2/68 на улице Ленина упала штукатурка.

В этот момент на тротуаре стояли люди. Они успели среагировать, никто не пострадал.

В конце декабря посыпалась штукатурка со здания, находящегося напротив. В нем располагается рязанский филиал МГИК. В конце января с его ремонтом пообещал помочь губернатор Николай Любимов. Фасад дома №1/70 по улице Ленина пока не отремонтировали.


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