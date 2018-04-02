Синоптики рассказали о погоде в Рязани на Пасху. Прогноз
Ожидается переменная облачность. Днем в воскресенье, 8 апреля, до 12 градусов тепла, ночью — нуль градусов.
По данным синоптиков, осадков не будет.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на Пасху. Прогноз
Ожидается переменная облачность. Днем в воскресенье, 8 апреля, до 12 градусов тепла, ночью — нуль градусов.
По данным синоптиков, осадков не будет.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»
|
cледующая новость →ХК «Рязань» останется играть в ВХЛ
Рязанцы пытаются через RZN.info заказать товары, узнать информацию о мероприятиях и многое другое.