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11:54, 2 апреля 2018 500
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Синоптики рассказали о погоде в Рязани на Пасху

Синоптики рассказали о погоде в Рязани на Пасху

Фото: Pixabay.com

Синоптики рассказали о погоде в Рязани на Пасху. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность. Днем в воскресенье, 8 апреля, до 12 градусов тепла, ночью — нуль градусов.

По данным синоптиков, осадков не будет.


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