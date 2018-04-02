«Северная компания» раскрыла пять секретов экономии при покупке квартиры

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«Северная компания» раскрыла рязанцам пять секретов экономии при покупке квартиры. Как отметили в пресс-службе застройщика, цена жилья — это один из важнейших факторов при приобретении жилья.
«Покупать выгоднее на ранних стадиях строительства. За год, пока у дома появится пять-шесть лишних этажей, рост цены может составить 15%. Кроме этого, от „Северной компании“ можно получить серьезную скидку во время акций. Молодоженам и родителям новорожденных застройщик выдает карты с персональными скидками. В офисе „Северной компании“ на улице Соборной, 14/2 строение 1 можно обратиться к представителям банков-партнеров, которые заметно уменьшат процентную ставку по ипотеке. Часть стоимости квартиры можно оплатить материнским капиталом и военными сертификатами», — говорится в пресс-релизе.