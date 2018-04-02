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15:35, 2 апреля 2018 550

«Северная компания» раскрыла пять секретов экономии при покупке квартиры

«Северная компания» раскрыла пять секретов экономии при покупке квартиры

«Северная компания» раскрыла рязанцам пять секретов экономии при покупке квартиры. Как отметили в пресс-службе застройщика, цена жилья — это один из важнейших факторов при приобретении жилья.

«Покупать выгоднее на ранних стадиях строительства. За год, пока у дома появится пять-шесть лишних этажей, рост цены может составить 15%. Кроме этого, от „Северной компании“ можно получить серьезную скидку во время акций. Молодоженам и родителям новорожденных застройщик выдает карты с персональными скидками. В офисе „Северной компании“ на улице Соборной, 14/2 строение 1 можно обратиться к представителям банков-партнеров, которые заметно уменьшат процентную ставку по ипотеке. Часть стоимости квартиры можно оплатить материнским капиталом и военными сертификатами», — говорится в пресс-релизе.


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