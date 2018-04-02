Рязанские активисты помогли бабушке, живущей в невыносимых условиях

Рязанские активисты помогли бабушке Нине из Соколовки, живущей в невыносимых условиях. Они отчитались об этом в своей
В квартире пожилой женщины нет кровати, стиральной машины, холодильника. Воду для питья бабушка Нина набирает из слива, который подходит к туалетному бочку, фильтрует ее через сито и кипятит на газу.
«Речь о том, чтобы помыться, вообще не идет! — рассказали волонтеры. — Только огромные залежи затхлого белья и верхней одежды. Из них у нее сделана кровать, палас, оконные рамы, шторы. Из-за поломки оконных рам отсутствует проветривание в квартире и постоянный холод, с которым она борется отапливая квартиру с помощью включенного газа на кухонной плите».
После операции хозяйка квартиры не может поднимать тяжести и не выходит из дома. Мусор из квартиры на пятом этаже выносили в 120-литровых пакетах.
«Сложный и тяжелый во всех отношениях выезд требует долгосрочного участия в судьбе этой пожилой женщины. Начать следует с полноценной уборки и приобретения кровати либо дивана, так как спать нашей бабушке не на чем. А так же нужно решить проблему с водоснабжением, ведь пить с унитаза — это запредельно! С освещением в квартире тоже туго, может люстра и лампочки у кого-то есть не нужные?» — обратились волонтеры к рязанцам.
Ранее активисты