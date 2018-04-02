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16:02, 2 апреля 2018 1 250
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Рязанская группа Second Base In Outer Space представила дебютный альбом

Рязанская группа Second Base In Outer Space представила дебютный альбом

Рязанская группа Second Base In Outer Space представила дебютный альбом. Концерт прошел в субботу, 31 марта, в баре Old Fashion. Музыканты исполнили не только все треки с новой пластинки, но и несколько популярных каверов.

Коллектив играет в жанре прогрессивного рока. Александр Сказченко (вокал и гитара) Анастасия Меньшова (вокал и клавишные), Андрей Восьмерик (бас-гитара) и Виктор Гришин (ударные) впервые выступили вместе прошлым летом на фестивале «Подбелка».

«Альбом мы записали примерно за четыре месяца. Вдохновлялись прогрессивным роком как старой школы (Rush, Led Zeppelin, Jethro Tull), так и новой школы (Porcupine Tree, Opeth, Ghost, The Mars Volta)», — рассказал Александр Сказченко.

Послушать альбом можно во «ВКонтакте», а также через сервис Google Play.

Справка (по материалам «Википедии»)

Прогрессивный рок — стиль рок-музыки, характеризующийся усложнением музыкальных форм и творческим обогащением рока через диалог с другими направлениями музыкального искусства: академической музыкой, джазом, народной музыкой и авангардом.

Фото Алексея Гусева


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