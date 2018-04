Рязанская группа Second Base In Outer Space представила дебютный альбом. Концерт прошел в субботу, 31 марта, в баре Old Fashion. Музыканты исполнили не только все треки с новой пластинки, но и несколько популярных каверов.

Коллектив играет в жанре прогрессивного рока. Александр Сказченко (вокал и гитара) Анастасия Меньшова (вокал и клавишные), Андрей Восьмерик (бас-гитара) и Виктор Гришин (ударные) впервые выступили вместе прошлым летом на фестивале «Подбелка».

«Альбом мы записали примерно за четыре месяца. Вдохновлялись прогрессивным роком как старой школы (Rush, Led Zeppelin, Jethro Tull), так и новой школы (Porcupine Tree, Opeth, Ghost, The Mars Volta)», — рассказал Александр Сказченко.

Послушать альбом можно во « ВКонтакте », а также через сервис Google Play .

Справка (по материалам «Википедии»)

Прогрессивный рок — стиль рок-музыки, характеризующийся усложнением музыкальных форм и творческим обогащением рока через диалог с другими направлениями музыкального искусства: академической музыкой, джазом, народной музыкой и авангардом.

Фото Алексея Гусева