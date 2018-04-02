Рязанцы создали на снегу копию гравюры созвездий Ориона и Тельца. Видео

Неподалеку от Дубровичей рязанцы создали на снегу увеличенную копию гравюры созвездий Ориона и Тельца. Видео опубликовали на YouTube.
Алексей Бусаров рассказал о своей идее.
«В детстве в руки мне попал атлас Яна Гевелия. Это был огромный альбом, в разложенном виде он не умещался на столе. Качественная печать подробно передавала все тонкости гравюр, — отметил он. — Поражала кропотливость и точность работ художника».
Сначала рязанцы выбрали Большую Медведицу, но в атласе Гевелия это созвездие выглядит не совсем понятно. В итоге они остановились на созвездии Ориона.
«Это одна из самых запоминающихся и эффектных гравюр, где яркие звезды, сложенные в легко узнаваемую фигуру. Но мы решили усложнить себе задачу, — уточнили авторы. — На гравюре Орион сюжетно объединен с другим созвездием, Тельцом. Поэтому что бы не ломать хорошо выстроенный сюжет, приняли решение рисовать сразу оба созвездия».
К проекту решили «добавить» звезды: их заменили фонарями разной мощности.