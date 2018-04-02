Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на
До конца суток понедельника, 2 апреля, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
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Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на
До конца суток понедельника, 2 апреля, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
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