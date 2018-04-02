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20:47, 2 апреля 2018 671
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Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье

Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье

Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье. Сделать это можно будет в пятницу, 6 апреля, в ТРЦ «М5 Молл», сообщил сайт регионального минздрава.

С 15:00 до 18:00 у третьего входа торгового центра будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики. Всех желающих примут специалисты центра здоровья ОКБ и центра медицинской профилактики.

Рязанцы смогут сделать:

  • компьютеризированный скрининг сердца;
  • экспресс-анализ для определения общего холестерина в крови;
  • экспресс-анализ для определения глюкозы в крови;
  • комплексную оценку функций дыхательной системы.

После осмотра врачи дадут рекомендации и консультации по здоровому образу жизни.


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