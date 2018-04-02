Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье. Сделать это можно будет в пятницу, 6 апреля, в ТРЦ «М5 Молл», сообщил
С 15:00 до 18:00 у третьего входа торгового центра будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики. Всех желающих примут специалисты центра здоровья ОКБ и центра медицинской профилактики.
Рязанцы смогут сделать:
- компьютеризированный скрининг сердца;
- экспресс-анализ для определения общего холестерина в крови;
- экспресс-анализ для определения глюкозы в крови;
- комплексную оценку функций дыхательной системы.
После осмотра врачи дадут рекомендации и консультации по здоровому образу жизни.