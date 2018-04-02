Прокуратура не нашла в ряжских «скорых» и ФАПах необходимого оборудования

В ряжских «скорых» и ФАПах нет необходимого оборудования. Об этом в понедельник, 2 аперля,
Как показала проверка, в автомобилях нет реанимационных педиатрических наборов для оказания скорой мепомощи, термоодеял, комплектв из шин-воротников для детей, а также электрокардиографа — прибора для оперативной съемки электрокардиограммы.
ТКак оказалось, все ряжские фельдшерско-акушерские пункты не оснащены экспресс-анализаторами кардимаркеров.
Ряжская райбольница стала «Ряжским межрайонным медицинским центром» в середине января. Прокуратура выяснила, что она до сих пор не переоформила документы на медицинскую, фармацевтическую деятельность, деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и культивированию наркосодержащих растений.
Кроме того, штатная численность поликлиники не соответствует нормативам.
Представления об устранении нарушений внесли в адрес главврача «Ряжского межрайонного медицинского центра».