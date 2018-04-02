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19:02, 2 апреля 2018 336
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Прокуратура не нашла в ряжских «скорых» и ФАПах необходимого оборудования

Прокуратура не нашла в ряжских «скорых» и ФАПах необходимого оборудования

В ряжских «скорых» и ФАПах нет необходимого оборудования. Об этом в понедельник, 2 аперля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как показала проверка, в автомобилях нет реанимационных педиатрических наборов для оказания скорой мепомощи, термоодеял, комплектв из шин-воротников для детей, а также электрокардиографа — прибора для оперативной съемки электрокардиограммы.

ТКак оказалось, все ряжские фельдшерско-акушерские пункты не оснащены экспресс-анализаторами кардимаркеров.

Ряжская райбольница стала «Ряжским межрайонным медицинским центром» в середине января. Прокуратура выяснила, что она до сих пор не переоформила документы на медицинскую, фармацевтическую деятельность, деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и культивированию наркосодержащих растений.

Кроме того, штатная численность поликлиники не соответствует нормативам.

Представления об устранении нарушений внесли в адрес главврача «Ряжского межрайонного медицинского центра».


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