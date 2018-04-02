В понедельник, 2 апреля, в Рязани начались предварительные кампании по выборам местного самоуправления. Об этапах проведения праймериз рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», член генсовета Аркадий Фомин.

Предварительное голосование в Рязанской области пройдет по самым открытым моделям — свои проекты могут представить как партийные, так и беспартийные граждане России старше 18 лет, не имеющие судимостей.

«Мы хотим привлечь максимальное количество людей с новыми свежими идеями. От кандидатов требуется только желание попробовать свои силы для участия в предварительном голосовании», — подчеркнул Фомин.

По его словам, «Единая Россия» в период проведения предварительного голосования станет площадкой для новых политических стартапов, а также «кратчайшим путем самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для тех, у кого есть желание жить и работать в регионе».

Партия берет на себя организацию: прием заявлений от кандидатов, встречи, дебаты, информирование жителей о ходе голосования. Оргкомитет находится в общественной приемной «Единой России» по адресу: улица Горького, дом №4-а. Принимать документы от рязанцев будут шесть дней в неделю, в будни с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 14:00 Телефоны: 8 (4912) 28-43-13 , 28-13-13.

Выдвижение кандидатов пройдет с 3 апреля до 8 мая, их регистрация — в течение пяти дней после подачи документов. 3 июня в ходе тайного рейтингового голосования определятся лидеры предварительного голосования, именно они будут представлять «Единая Россию» на выборах различного уровня.

Самые крупные из предстоящих кампаний этого года — выборы депутатов в городскую и областную думы Рязани, а также выборы депутатов в скопинскую гордуму.