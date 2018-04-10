Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 10 апреля 2018 495
 0    0

За сутки уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра

За сутки уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшие сутки, 9-10 апреля, уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра и составил 149 сантиметров выше нулевой отметки. При дальнейшем повышении уровня воды возможно подтопление дороги Рязань — Заокское — Коростово, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды также повысился:

  • в районе населенного пункта Половское Спасского района (на 22 сантиметра);
  • в районе села Старая Рязань (на 35 сантиметров);
  • в районе Касимова (на 44 сантиметра);
  • в Елатьме (на 21 сантиметр);
  • в черте рабочего поселка Кадом (на 19 сантиметров);
  • в деревне Деулино (на 11 сантиметров);
  • в деревне Милюшево (на 18 сантиметров).

Понизился уровень воды:

  • в деревне Поповичи (на 42 сантиметра);
  • в черте населенного пункта Быково (на 28 сантиметров);
  • в Скопине (на 30 сантиметров).

На территории Рязанской области остаются подтопленными 12 низководных мостов в шести районах: Ряжском, Скопинском, Кораблинском, Сапожковском, Старожиловском и Путятинском.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:54, 10 апреля 2018
В Рязанской области зафиксировали еще шесть вспышек бешенства животных
17:16, 10 апреля 2018
За сутки уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра
16:47, 10 апреля 2018
Прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в Касимове
15:23, 10 апреля 2018
Рязанцев предупредили об усилении ветра
14:26, 10 апреля 2018
Владелец касимовского полигона считает, что законно принял мусор из Москвы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 56 428
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 28 739
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 25 546
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 3
13:06, 28 марта 2018 24 441
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
12:11, 2 апреля 2018 20 198
В Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»
Все новости
Голосования

В МЧС предложили перед каждым сеансом в кинотеатре проводить инструктаж по эвакуации в случае пожара. Поддерживаете ли вы эту идею?

Окончание опроса: 20.04.2018
Архив голосований
Форум