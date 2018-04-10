За сутки уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра

За прошедшие сутки, 9-10 апреля, уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра и составил 149 сантиметров выше нулевой отметки. При дальнейшем повышении уровня воды возможно подтопление дороги Рязань — Заокское — Коростово, сообщила
Уровень воды также повысился:
- в районе населенного пункта Половское Спасского района (на 22 сантиметра);
- в районе села Старая Рязань (на 35 сантиметров);
- в районе Касимова (на 44 сантиметра);
- в Елатьме (на 21 сантиметр);
- в черте рабочего поселка Кадом (на 19 сантиметров);
- в деревне Деулино (на 11 сантиметров);
- в деревне Милюшево (на 18 сантиметров).
Понизился уровень воды:
- в деревне Поповичи (на 42 сантиметра);
- в черте населенного пункта Быково (на 28 сантиметров);
- в Скопине (на 30 сантиметров).
На территории Рязанской области остаются подтопленными 12 низководных мостов в шести районах: Ряжском, Скопинском, Кораблинском, Сапожковском, Старожиловском и Путятинском.