За март среди рязанских рыбаков нашли 36 нарушителей

С 13 по 27 марта среди рязанских рыбаков нашли 36 нарушений. Об этом сообщила
Проверки прошли в Касимовском, Путятинском, Спасском, Клепиковском, Рязанском, Шиловском, Пронском, Кораблинском и Михайловском районах. Там незаконно выловили 32,5 кг рыбы: 17 лещей, восемь штук плотвы, два жереха, пять щук, три налима, 11 карасей и других.
Отмечается, что с 1 апреля по 10 июня в области запрещено рыбачить. «За исключением добычи с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук вне мест нереста», — говорится в сообщении.