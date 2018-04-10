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15:46, 10 апреля 2018 952
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В Рязанской области снизился показатель смертности

В Рязанской области снизился показатель смертности

В Рязанской области снизился показатель смертности. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Смерти от болезней кровообразения снизились на 6% в феврале 2018 года по сравнению с таким же периодом в 2017 году.

Показатель смертности от злокачественных новообразований упал на 13,7%. Специалисты связывают положительную тенденцию с ранней диагностикой заболеваний.

Также на 12,7% снизился показатель смертей от болезней дыхательных органов, а на 2,6% - от болезней органов пищеварения.

В регионе отмечается снижнение количества смертей от случайных отравлений алкголем.

За два месяца 2018 года показатель младенческой смертности в Рязанской области составил 2,2%, что меньше аналогичного периода 2017 года на 8,3%.


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