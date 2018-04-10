В Рязанской области снизился показатель смертности. Об этом сообщил
Смерти от болезней кровообразения снизились на 6% в феврале 2018 года по сравнению с таким же периодом в 2017 году.
Показатель смертности от злокачественных новообразований упал на 13,7%. Специалисты связывают положительную тенденцию с ранней диагностикой заболеваний.
Также на 12,7% снизился показатель смертей от болезней дыхательных органов, а на 2,6% - от болезней органов пищеварения.
В регионе отмечается снижнение количества смертей от случайных отравлений алкголем.
За два месяца 2018 года показатель младенческой смертности в Рязанской области составил 2,2%, что меньше аналогичного периода 2017 года на 8,3%.