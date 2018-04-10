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12:22, 10 апреля 2018 260
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В Рязанской области признали невменяемым убийцу 13-летней девочки

В Рязанской области признали невменяемым убийцу 13-летней девочки

В Рязанской области признали невменяемым убийцу 13-летней девочки. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Уголовное дело против 36-летнего жителя Ухоловского района направили в суд для назначения принудительного лечения.

Преступление произошло 1 августа 2017 года недалеко от села Желобово Сараевского района. Мужчина остановил девочку, проезжавшую мимо на велосипеде, и предложил посмотреть игры на его телефоне.

Школьница испугалась незнакомца, начала громко кричать и звать на помощь. Убийца разозлился и нанес ребенку «множественные проникающие ножевые ранения в область туловища». Девочка скончалась на месте.

Экспертиза, проведенная во время следствия, показала, что преступник страдает психическим расстройством, в момент убийства он был невменяем.


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