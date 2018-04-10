В Рязанской области признали невменяемым убийцу 13-летней девочки. Об этом сообщил
Уголовное дело против 36-летнего жителя Ухоловского района направили в суд для назначения принудительного лечения.
Преступление произошло 1 августа 2017 года недалеко от села Желобово Сараевского района. Мужчина остановил девочку, проезжавшую мимо на велосипеде, и предложил посмотреть игры на его телефоне.
Школьница испугалась незнакомца, начала громко кричать и звать на помощь. Убийца разозлился и нанес ребенку «множественные проникающие ножевые ранения в область туловища». Девочка скончалась на месте.
Экспертиза, проведенная во время следствия, показала, что преступник страдает психическим расстройством, в момент убийства он был невменяем.