В Рязанской области начали тушить палы сухой травы. Об этом сообщил
Пожарные выезжали на тушение травы 42 раза за неделю. Общая площадь возгорания составила более 28 гектаров.
В работах участововали 115 человек, а также 45 пожарных автомобилей.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязанской области начали тушить палы сухой травы. Об этом сообщил
Пожарные выезжали на тушение травы 42 раза за неделю. Общая площадь возгорания составила более 28 гектаров.
В работах участововали 115 человек, а также 45 пожарных автомобилей.
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Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»